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QazaqGaz начинает подготовку для выхода на IPO

Автор:  
Серик Сабеков
8 Июня 2023, 11:00
QazaqGaz начинает подготовку для выхода на IPO Фото: АО "КазТрансГаз"

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная компания QazaqGaz будет готовиться к IPO. Об этом заявил глава компании Санжар Жаркешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем делать роуд-шоу и готовиться к IPO, очень много позитивных изменений. Главная задача, которая стоит перед национальной компанией QazaqGaz, это развитие ресурсной базы, обеспечение усиления энергобезопасности - с точки зрения газоснабжения, газотранспортной системы и обеспечения перерабатывающими мощностями», - сказал Санжар Жаркешов в интервью журналистам в кулуарах Международного форума Астана.

Он также назвал предварительные сроки выхода компании на IPO.

«Был озвучен 2025 год, понятно, что IPO зависит от финансового рынка. Надо правильный тайминг сделать, чтобы максимально успешно это реализовать. Очень много геополитических изменений в мире происходит. Надо выбрать время для максимальной выгоды», - добавил Санжар Жаркешов.


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