15:16, 30 Май 2024 | GMT +6
QazaqGaz, катарский Power International Holding и NCOC обсудили ход реализации совместных проектов
Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Cанжар Жаркешов провел очередное совещание с руководством «UCC Holding» (дочернее предприятие «Power International Holding») и North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) по совместным проектам, передает агентство Kazinform.
Стороны обсудили статус реализации проекта газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд кубометров в год на месторождении Кашаган, а также ход строительства газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров в год.
По итогам совещания стороны договорились о совместном плане действий по реализации вышеупомянутых проектов.