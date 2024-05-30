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    15:16, 30 Май 2024 | GMT +6

    QazaqGaz, катарский Power International Holding и NCOC обсудили ход реализации совместных проектов

    QazaqGaz, катарский Power International Holding и NCOC
    Фото: QazaqGaz

    Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Cанжар Жаркешов провел очередное совещание с руководством «UCC Holding» (дочернее предприятие «Power International Holding») и North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) по совместным проектам, передает агентство Kazinform.  

    QazaqGaz, катарский Power International Holding и NCOC
    Фото: QazaqGaz

    Стороны обсудили статус реализации проекта газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд кубометров в год на месторождении Кашаган, а также ход строительства газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров в год.

    QazaqGaz, катарский Power International Holding и NCOC
    Фото: QazaqGaz

    По итогам совещания стороны договорились о совместном плане действий по реализации вышеупомянутых проектов.

    QazaqGaz, катарский Power International Holding и NCOC
    Фото: QazaqGaz

     

    Теги:
    Нефть/газ Правительство РК Минэнерго РК Энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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