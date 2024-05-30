QazaqGaz, катарский Power International Holding и NCOC обсудили ход реализации совместных проектов

Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Cанжар Жаркешов провел очередное совещание с руководством «UCC Holding» (дочернее предприятие «Power International Holding») и North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) по совместным проектам, передает агентство Kazinform.

Фото: QazaqGaz

Стороны обсудили статус реализации проекта газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд кубометров в год на месторождении Кашаган, а также ход строительства газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров в год.

Фото: QazaqGaz

По итогам совещания стороны договорились о совместном плане действий по реализации вышеупомянутых проектов.