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QazaqGaz и Eni обсудили возможности сотрудничества в сфере переработки газа

30 Января 2023, 14:14
QazaqGaz и Eni обсудили возможности сотрудничества в сфере переработки газа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов провел встречу с директором по разведке и добыче Eni Лукой Виньяти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на qazaqgaz.kz.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках реформы газовой сферы в Казахстане. Также был отмечен интерес недропользователей к предложению по изменению формулы цены товарного газа.

Санжар Жаркешов выразил готовность к работе с инвесторами по принципу экономической целесообразности. По его словам, такой подход не только привлечет инвестиции, но и позволит обеспечить газом внутренний рынок страны.

Кроме того, QazaqGaz и Eni обсудили возможные перспективы сотрудничества в рамках строительства ГПЗ на Кашагане.

Eni - крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Компания Eni присутствует в Казахстане с 1992 года. Основная деятельность осуществляется на Карачаганакском месторождении в Западно-Казахстанской области и на месторождении Северо-Каспийского СРП в условиях мелководья Северного Каспия.


Фото: qazaqgaz.kz

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