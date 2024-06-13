QazaqGaz и CNPC направили дополнительно 1 млрд тенге на ликвидацию последствий паводков

Совместное предприятие АО «НК «QazaqGaz» и Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited (дочерняя компания CNPC) — ТОО «Азиатский Газопровод» — направило 1 миллиард тенге в корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust» для оказания помощи пострадавшим от паводков. На днях состоялась официальная передача сертификата на указанную сумму с участием руководства компании, передает агентство Kazinform.

Ранее руководство АО «НК «QazaqGaz» обратилось с просьбой поддержать казахстанцев ко всем транснациональным компаниям, с которыми QazaqGaz осуществляет совместную работу. Одной из первых откликнулась Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). После обращения ТОО «Азиатский Газопровод» к своим акционерам, АО НК «QazaqGaz» и CNPC поддержали благотворительную инициативу. Решением наблюдательного совета совместного предприятия была выделена финансовая помощь.

Фото: АО «НК «QazaqGaz»

Работники группы компаний также внесли вклад в аварийно-спасательные работы и сформировали волонтерские группы. В том числе, локальный профсоюз ТОО «Азиатский Газопровод» собрал и направил в Атырау гуманитарную помощь на сумму более 10 млн тенге. Помимо этого, Совет молодежи QazaqGaz Jastary инициировал сбор однодневной заработной платы, а также принял участие в берегоукрепительных работах.

Кроме того, работники группы компаний QazaqGaz продолжают принимать меры по ликвидации последствий паводков. В частности, в регионах, пострадавших от стихийного бедствия, проводятся послепаводковые работы на газовых объектах. Также группа компаний QazaqGaz принимает дополнительные меры по поддержке пострадавших регионов.