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QazaqGaz и CNPC договорились о поставках природного газа и геологоразведке

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Мая 2023, 13:42
QazaqGaz и CNPC договорились о поставках природного газа и геологоразведке Фото: пресс-служба АО «НК «QazaqGaz»

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazaqGaz».

Подписанное соглашение позволит компаниям продолжить взаимовыгодное сотрудничество в области поставок природного газа, а также геологоразведки. Документ также закладывает основу для начала строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Стороны намерены подписать договор купли-продажи природного газа исходя из ресурсной базы и пропускной способности газопроводов национальной компании QazaqGaz. Помимо этого, компании рассмотрят сотрудничество в области геологоразведочных работ на перспективных участках недр на территории Казахстана.

Компании также планируют обмениваться опытом между научно-техническими и исследовательскими центрами для развития технологических инноваций в газовой промышленности.


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