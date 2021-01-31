«Qazaq time»: алматинец открыл казахское радио в Нью-Йорке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наш соотечественник Данияр Кожан запустил казахское радио в Нью-Йорке. Уже существующее русское радио «Freedom FM» предоставило два часа для вещания новостей и музыки на казахском языке. О том, как создавалось радио «Qazaq time» и своей миссии в США рассказал основатель и ведущий казахского радио Данияр Кожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данияр Кожан родом из Алматы, окончил Казахский гуманитарный юридический университет (КазГЮУ) по специальности «Юриспруденция». Уже более трех лет живет и работает в Нью-Йорке пиар-менеджером у адвоката. В Соединенных Штатах Америки наш соотечественник продвигает казахскую культуру. Ранее мы рассказывали нашим читателям, что он стал ведущим программы «Орел и Решка».

Но в этот раз он удивил многих и запустил казахское радио «Qazaq time» в Нью-Йорке. Буквально несколько дней назад прошел первый эфир. В качестве гостей были приглашены генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке Алмат Айдарбеков, наши коллеги из «Жулдыз ФМ», а также первый казах полицейский в Нью-Йорке Димаш Ниязов.

«Как мы все знаем, роль радио в современном мире по-прежнему велика. Оно все еще является близким к потребителю и динамично развивающимся СМИ. Открываю эфир казахского радио в Америке. Нам всем не хватало частички Казахстана за рубежом. Подумав об этом, выбор был очевиден. Я хочу донести голос Казахстана до всех США. Таким образом, желаю внести свой вклад в развитие казахского языка», - рассказал Данияр Кожан.

К большой радости казахстанцев, проживающих в Нью-Йорке, русскоязычное радио «Freedom FM» предоставило целых два часа из своей копилки, чтобы наши соотечественники были в курсе всех событий, происходящих на Родине, слушали любимые песни на родном языке.

К слову, первый эфир программы начался песней всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, который имеет армию поклонников в США и в других зарубежных странах.

Радио вещает о жизни казахов за границей, в частности в США. Также периодически информирует о новостях из Казахстана и Америки. В эфире радио Данияр Кожан рассказывает удивительные факты о родном крае. А для обратной связи со слушателями запустили рубрику «Вопрос-Ответ», в которой можно задать и направить все интересующие вопросы гостям, ведущему программы.

«Моя цель – познакомить Америку со своей страной, дать почувствовать казахам частичку Родины за рубежом. История Казахстана является неделимой частью меня, и я хочу рассказать об этом всем. Благодарен Казахстану за мое детство, многонациональную дружбу и за гостеприимство. Постараюсь в Америке прославить казахскую культуру, обычаи и традиции», - подчеркнул основатель казахского радио в Нью-Йорке Данияр Кожан.



