QAZAQ RESMI TEST будут сдавать для участия в программах «Болашак» и «500 ученых»

Важную информацию информацию распространили на официальном Telegram-канале АО «Центр международных программ» для претендентов на международную стипендию «Болашак», передает агентство Kazinform.

Теперь для подтверждения знания казахского языка претенденты могут предоставить сертификат QAZAQ RESMI TEST (QRT) или КАЗТЕСТ.



QAZAQ RESMI TEST разработан на базе Академии государственного управления при Президенте РК и доступен в системе онлайн-тестирования QAZAQ RESMI TEST.



Для подачи заявки для участия в конкурсном отборе на «Болашак» потребуется: официальный сертификат QAZAQ RESMI TEST с уровнем B1 и выше или сертификат КАЗТЕСТ с уровнем B1 и выше.



Ранее принимался только сертификат КАЗТЕСТ, который можно было сдать офлайн в Астане или в определенные даты в других городах.

- Теперь с QRT появилась возможность пройти тестирование онлайн, что особенно важно для претендентов из регионов и сельских населенных пунктов, - отметили в АО «Центр международных программ».

QRT был разработан для отбора кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв и измеряет все четыре языковых навыка: слушание, говорение, письмо и чтение. Результаты теста приходят в личный кабинет на интернет-портале в течение двух дней, что исключает возможности подлога или списывания.



Сертификаты КАЗТЕСТ и QAZAQ RESMI TEST также принимаются для программы научных стажировок «500 ученых», обеспечивая равные возможности для всех претендентов.