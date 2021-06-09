Qazaq quintet примет участие в проекте «На сцене со звездой»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Қазақконцерт представит концерт творческого коллектива «Qazaq quintet». Это уже второй концерт в рамках нового проекта «На сцене со звездой», который стартовал в преддверии окончания 60-го юбилейного сезона Қазақконцерта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Концерт состоится 10 июня в 19:30 часов в Центральном концертном зале «Қазақстан».

Музыканты духового ансамбля «Qazaq Quintet» представят новую концертную программу, которая удивит своим разнообразием. В их исполнении прозвучат лучшие произведения Эдварда Грига, Клода Дебюсси, Жоржа Бизе, Людвига Тюйе. Главная особенность концерта – зрители смогут послушать музыкальные шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами.

В этот вечер вместе с молодыми музыкантами Qazaq Quintet выступит известный пианист, заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев.

Кроме того, зрителей ждет уникальное сочетание классической духовой музыки и интерактивного песочного перформанса. Под звуки духовых инструментов художник Айжан Жаркешова представит необыкновенное зрелище в виде песочной анимации.