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    14:14, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Qazaq quintet примет участие в проекте «На сцене со звездой»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Қазақконцерт представит концерт творческого коллектива «Qazaq quintet». Это уже второй концерт в рамках нового проекта «На сцене со звездой», который стартовал в преддверии окончания 60-го юбилейного сезона Қазақконцерта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

    Концерт состоится 10 июня в 19:30 часов в Центральном концертном зале «Қазақстан».

    Музыканты духового ансамбля «Qazaq Quintet» представят новую концертную программу, которая удивит своим разнообразием. В их исполнении прозвучат лучшие произведения Эдварда Грига, Клода Дебюсси, Жоржа Бизе, Людвига Тюйе. Главная особенность концерта – зрители смогут послушать музыкальные шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами.

    В этот вечер вместе с молодыми музыкантами Qazaq Quintet выступит известный пианист, заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев.

    Кроме того, зрителей ждет уникальное сочетание классической духовой музыки и интерактивного песочного перформанса. Под звуки духовых инструментов художник Айжан Жаркешова представит необыкновенное зрелище в виде песочной анимации.

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