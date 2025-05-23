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    20:03, 22 Май 2025 | GMT +5

    Qazaq Oil ответила на материал Kazinform о жалобе на качество топлива

    Топливная компания урегулировала конфликт с блогером, передает агентство Kazinform.

    заправка
    Фото: Freepik

    15 мая текущего года казахстанский блогер Айдос Кожахметов опубликовал в социальных сетях видео, в котором пожаловался на некачественный бензин, приобретённый на одной из АЗС Qazaq Oil в районе города Макинска, в результате которого двигатель его автомобиля стал плохо работать. В этот же день редакция Kazinform разместила у себя материал на данную тему, заранее связавшись с пресс-службой топливной компании. Однако там запрос редакции проигнорировали.

    Только после выхода нашего материала, представители пресс-службы сети заправок Qazaq Oil связались с нами и ответили на наш новый запрос, сообщив, что сразу после публикации видео представители компании связались с автором и инициировали лабораторную проверку топлива.

    «15 мая блогер Айдос Кожахметов опубликовал видео с обвинениями в реализации некачественного топлива на одной из АЗС Qazaq Oil. Мы незамедлительно связались с автором публикации для уточнения обстоятельств и инициировали лабораторный анализ топлива, отобранного с указанной станции. Экспертиза показала полное соответствие топлива всем установленным стандартам качества. Дополнительно было установлено, что в видео ошибочно указана АЗС С-035, тогда как, согласно предоставленному чеку, заправка была произведена на станции С-044. Заправка состоялась 10 мая, за пять дней до публикации видео. Удаление ролика стало результатом конструктивного диалога между блогером и пресс-службой компании. Инцидент был урегулирован мирным путем, без привлечения юридических механизмов», - пояснила руководитель Службы по связям с общественностью Qazaq Oil Анель Еликбаева.

    Теги:
    Бензин Блогеры
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
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