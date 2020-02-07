Qazaq kuresi включат в школьную программу - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О введении qazaq kuresi в школьную программу рассказали в Федерации Qazaq kuresi РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем ввести qazaq kuresi в школьную программу. Сейчас подготовлена 100-часовая учебная программа. Программа охватывает все уровни начиная с базового и заканчивая профессиональными нюансами. В качестве пилотного проекта в пяти школах Нур-Султана будут включены в уроки физкультуры. Чтобы qazaq kuresi обучали во всех школах страны, нужно вовлечь специалистов», - сказал министр информации и общественного развития РК, президент Федерации Qazaq kuresi РК Даурен Абаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Даурен Абаев отметил, что в этом плане будет вестись системная работа. По его сообщению, в пяти столичных школах предмет начнется с сентября текущего года.

«Мы не хотим прийти и сказать, что теперь вместо физкультуры будем преподавать qazaq kuresi. Мы понимаем все сложности, что необходима учебная программа, но мы всю эту работу проделали. Помимо этого, конечно же, нужны преподаватели, которые будут обучать. Для этого будет создаваться академия. Все процедуры, всё будем делать системно, поэтому, думаю, будет хороший результат. В целом, практика показывает, что во многих странах мира свои национальные виды спорта как раз преподают в школах в обязательном порядке. Все эти вопросы будут прорабатываться, но первоначально все будет в вариативном формате, как факультатив. Пилотный опыт нам покажет», - подчеркнул глава федерации.

В свою очередь, генеральный секретарь федерации Бакдаулет Сабитов уточнил, что занятия подойдут и для мальчиков, и для девочек.

«Во-первых, речь идет о школьниках с пятого по 11 классы. С первого по четвертый классы занятия также будут проводиться, но упор будет делаться на акробатическую составляющую. Мы готовы преподавать среди мальчиков и среди девочек, но это не будет в принудительном порядке. Например, мы разработали программу совместно Казахстанской федерацией гимнастики, поэтому девочки, которые не захотят заниматься борьбой, могут выбрать для себя гимнастику», - добавил генеральный секретарь.

Ранее сообщалось, что для вовлечения специалистов в данной отрасли планируется открыть Академию qazaq kuresi.