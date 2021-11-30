«QAZAQ: История Золотого Человека»: сериал с интервью Елбасы увидят казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканские каналы начнут показ многосерийного фильма американского режиссера Оливера Стоуна, основанного на интервью Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай на своей странице в Twitter, передает МИА «Казинформ».

«С 1-го декабря в эфире республиканских телеканалов начнётся показ 8-серийного фильма «QAZAQ: История Золотого Человека», основанного на интервью Нурсултана Назарбаева американскому режиссёру Оливеру Стоуну», - написал Айдос Укибай.