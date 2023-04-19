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Qazaq Air запускает субсидируемые авиарейсы из Астаны в Алаколь

19 Апреля 2023, 16:48
Qazaq Air запускает субсидируемые авиарейсы из Астаны в Алаколь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания QAZAQ AIR с 15 мая запускает прямое авиасообщение из Астаны в Урджар, передает МИА «Казинформ».

Самолеты на Алаколь и обратно будут летать пять раз в неделю, кроме пятницы и воскресенья, по расписанию:

IQ 537 Астана (11:55) – Урджар (13:50);

IQ 538 Урджар (14:30) – Астана (16:30).

Полеты по маршруту Астана – Урджар – Астана будут выполнять на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации. Стоимость субсидируемых социально значимых авиарейсов составляет 16 тысяч тенге в одну сторону.

Детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50%. Норма провоза ручной клади 5 кг, багажа – 20 кг. Изменение даты вылета и возврат билетов разрешается без удержания

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