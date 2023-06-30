Qazaq Air запускает рейсы из Алматы в Ушарал

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авиасообщения будут выполняться с 15 июля по 8 августа 5 раз в неделю, передает МИА «Казинформ».

Вылеты будут осуществляться по следующему расписанию (по местному времени):

По понедельникам:

IQ 403 Алматы 13:30 – Ушарал 14:30

IQ 404 Ушарал 15:10 – Алматы 16:10

По вторникам, средам, четвергам и субботам:

IQ 403 Алматы 09:35 – Ушарал 10:35

IQ 404 Ушарал 11:10 – Алматы 12:10

Забронировать и купить билеты можно уже сейчас на официальном сайте flyqazaq.com, а также в офисах продаж Авиакомпании.

При покупке билетов через www.flyqazaq.com вы можете заранее бронировать место на борту, увеличивать норму багажа или ручной клади, заказать бортовое питание, а также резервировать перевозку домашних животных и спортивного снаряжения.