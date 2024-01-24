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    12:26, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Qazaq Air задолжал 38 млрд тенге

    «QAZAQ AIR»
    Фото: facebook.com/QazaqAir

    Проводится новый тендер по продаже авиакомпании Qazaq Air. Об этом сообщил управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Почему провалился тендер по продаже авиакомпании «Qazaq Air»? Почему конкурс объявили снова? Нам часто задаются эти вопросы. В августе прошлого года мы объявили двухэтапный открытый тендер по продаже авиакомпании «Qazaq Air». Однако заявка, соответствующая требованиям конкурса, не поступила, - сказала Салтанат Сатжан на заседании общественного совета АО «Самрук-Казына».

    По ее словам, интерес к этой авиакомпании проявили международные инвесторы.

    - После мы разработали новые требования конкурса. В настоящее время конкурс продолжается. Преимущество нового конкурса в том, что изменился срок погашения задолженности авиакомпании «Qazaq Air». На сегодняшний день долг компании составляет 38 миллиардов тенге, Авиакомпания получила деньги из Нацфонда на покупку 5 самолетов, - пояснила она.

     Также представитель АО «Самрук-Казына» сообщила, что долг должен быть погашен до 2044 года.

    Конкурс продлится до 29 января, принять участие в нем может любой инвестор.

    Теги:
    Самолет Авиация Экономика ФНБ «Самрук Казына»
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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