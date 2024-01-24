Qazaq Air задолжал 38 млрд тенге

Проводится новый тендер по продаже авиакомпании Qazaq Air. Об этом сообщил управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Почему провалился тендер по продаже авиакомпании «Qazaq Air»? Почему конкурс объявили снова? Нам часто задаются эти вопросы. В августе прошлого года мы объявили двухэтапный открытый тендер по продаже авиакомпании «Qazaq Air». Однако заявка, соответствующая требованиям конкурса, не поступила, - сказала Салтанат Сатжан на заседании общественного совета АО «Самрук-Казына».

По ее словам, интерес к этой авиакомпании проявили международные инвесторы.

- После мы разработали новые требования конкурса. В настоящее время конкурс продолжается. Преимущество нового конкурса в том, что изменился срок погашения задолженности авиакомпании «Qazaq Air». На сегодняшний день долг компании составляет 38 миллиардов тенге, Авиакомпания получила деньги из Нацфонда на покупку 5 самолетов, - пояснила она.

Также представитель АО «Самрук-Казына» сообщила, что долг должен быть погашен до 2044 года.

Конкурс продлится до 29 января, принять участие в нем может любой инвестор.



