Qazaq Air открыла продажу билетов на рейсы в Алматы из Нур-Султана и Жезказгана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C 13 января открыт аэропорт Алматы и восстановлены рейсы в Нур-Султан и Жезказган. Аэропорт в г.Талдыкорган по-прежнему закрыт и не принимает рейсы. Qazaq Air открыла продажу билетов на рейсы в Алматы из Нур-Султана и Жезказгана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

14.01.2022

IQ353 Нур-Султан 12:10 – Алматы 14:10

IQ354 Алматы 14:50 – Нур-Султан 16:50

15.01.2022

IQ351 Нур-Султан 12:10 – Алматы 14:10

IQ397 Алматы 14:50 – Жезказган 16:40

IQ398 Жезказган 17:20 – Алматы 19:10

IQ352 Алматы 20:10 – Нур-Султан 21:50

14 января авиакомпания QAZAQ AIRвыполнит следующие рейсы (во всех случаях указано местное время вылета):

IQ5014 Нур-Султан – Омск 19:10-20:10

IQ5015 Омск – Нур-Султан 21:10-22:15

IQ353 Нур-Султан – Алматы 12:10-14:10

IQ354 Алматы – Нур-Султан 14:50-16:50

IQ407 Нур-Султан – Шымкент 6:20-8:20

IQ408 Шымкент – Нур-Султан 9:00-11:00

IQ359 Нур-Султан – Алматы 8:30-10:10

IQ397 Алматы – Жезказган 10:50-12:45

IQ367 Нур-Султан – Костанай 10:25-11:45

IQ368 Костанай – Нур-Султан 18:20-19:45

IQ361 Костанай – Туркестан 12:20-14:40

IQ362 Туркестан – Костанай 15:20-17:40

IQ439 Жезказган – Караганда 13:20-14:20

IQ440 Караганда – Жезказган 15:00-16:00

IQ398 Жезказган – Алматы 17:20-19:05

IQ360 Алматы – Нур-Султан 19:45-21:45

IQ427 Нур-Султан – Шымкент 20:30-22:30

IQ428 Шымкент – Нур-Султан 23:10-01:00

Возврат и обмен билетов для рейсов с 5 января по 19 января 2022 года может быть оформлен по месту приобретения билетов. Возврат полной стоимости либо бесплатный обмен на любые даты при наличии мест до 1 марта 2022 года.

Если билет приобретен на веб-сайте flyqazaq.com тогда следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com и указать номер брони (состоит из 6 символов). Если билет приобретен в агентстве тогда по необходимо обратиться по месту приобретения.

В целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам, въезд на машинах будет ограничен. В связи с этим просим пребывать в аэропорт заблаговременно для прохождения всех необходимых процедур.

Представители QAZAQ AIR будут встречать пассажиров у главного контрольно-пропускного пункта в аэропорту Алматы.

Просим не фотографировать и не снимать видео на территории аэропорта. В настоящее время это запрещено.

Также сообщаем что по-прежнему закрыт аэропорт в г.Талдыкорган. О всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно.



