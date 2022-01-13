Qazaq Air открыла продажу билетов на рейсы в Алматы из Нур-Султана и Жезказгана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C 13 января открыт аэропорт Алматы и восстановлены рейсы в Нур-Султан и Жезказган. Аэропорт в г.Талдыкорган по-прежнему закрыт и не принимает рейсы. Qazaq Air открыла продажу билетов на рейсы в Алматы из Нур-Султана и Жезказгана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
14.01.2022
IQ353 Нур-Султан 12:10 – Алматы 14:10
IQ354 Алматы 14:50 – Нур-Султан 16:50
15.01.2022
IQ351 Нур-Султан 12:10 – Алматы 14:10
IQ397 Алматы 14:50 – Жезказган 16:40
IQ398 Жезказган 17:20 – Алматы 19:10
IQ352 Алматы 20:10 – Нур-Султан 21:50
14 января авиакомпания QAZAQ AIRвыполнит следующие рейсы (во всех случаях указано местное время вылета):
IQ5014 Нур-Султан – Омск 19:10-20:10
IQ5015 Омск – Нур-Султан 21:10-22:15
IQ353 Нур-Султан – Алматы 12:10-14:10
IQ354 Алматы – Нур-Султан 14:50-16:50
IQ407 Нур-Султан – Шымкент 6:20-8:20
IQ408 Шымкент – Нур-Султан 9:00-11:00
IQ359 Нур-Султан – Алматы 8:30-10:10
IQ397 Алматы – Жезказган 10:50-12:45
IQ367 Нур-Султан – Костанай 10:25-11:45
IQ368 Костанай – Нур-Султан 18:20-19:45
IQ361 Костанай – Туркестан 12:20-14:40
IQ362 Туркестан – Костанай 15:20-17:40
IQ439 Жезказган – Караганда 13:20-14:20
IQ440 Караганда – Жезказган 15:00-16:00
IQ398 Жезказган – Алматы 17:20-19:05
IQ360 Алматы – Нур-Султан 19:45-21:45
IQ427 Нур-Султан – Шымкент 20:30-22:30
IQ428 Шымкент – Нур-Султан 23:10-01:00
Возврат и обмен билетов для рейсов с 5 января по 19 января 2022 года может быть оформлен по месту приобретения билетов. Возврат полной стоимости либо бесплатный обмен на любые даты при наличии мест до 1 марта 2022 года.
Если билет приобретен на веб-сайте flyqazaq.com тогда следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com и указать номер брони (состоит из 6 символов). Если билет приобретен в агентстве тогда по необходимо обратиться по месту приобретения.
В целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам, въезд на машинах будет ограничен. В связи с этим просим пребывать в аэропорт заблаговременно для прохождения всех необходимых процедур.
Представители QAZAQ AIR будут встречать пассажиров у главного контрольно-пропускного пункта в аэропорту Алматы.
Просим не фотографировать и не снимать видео на территории аэропорта. В настоящее время это запрещено.
Также сообщаем что по-прежнему закрыт аэропорт в г.Талдыкорган. О всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно.
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