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«Qatar Airways» начнет полеты в Казахстан до конца 2019 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан проводится работа по привлечению новых авиакомпаний в Казахстан в режиме «открытого неба». 8 ноября 2019 года в г. Доха (Катар) были проведены переговоры авиационных властей Республики Казахстан и Государства Катар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета Гражданской авиации.
Катарскую делегацию представлял президент Администрации гражданской авиации Катара Абдулла Нассер Турки Аль-Субаи, от казахстанской стороны участвовал председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев. В переговорах приняли участие Посол РК в Катаре Аскар Шокыбаев, представители авиакомпаний «Qatar Airways», «Air Astana», аэропорта г. Алматы.
В результате была закреплена правовая база для выполнения регулярных 7 рейсов в неделю между Нур-Султаном и Дохой, 7 рейсов в неделю между Алматы и Дохой и 7 грузовых рейсов в неделю, а также с пятой степенью «свободы воздуха» в рамках внедренного режима «открытое небо» в Казахстане.
По информации старшего вице-президента авиакомпании «Qatar Airways» Фатхи Атти, первый рейсы между Нур-Султаном и Дохой планируется запустить в декабре текущего года. Это позволит пассажирам из Казахстана путешествовать по 160 направлениям мира.
Qatar Airways – национальная авиакомпания Катара, является одной из самых крупных в мире. Парк воздушных судов состоит из 233 воздушных судов. Главным транзитным хабом авиаперевозчика является Международный аэропорт Хамад г. Доха. По итогам 2018 года авиакомпанией было перевезено порядка 29 млн пассажиров.
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