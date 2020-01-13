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Qatar Airways начнет летать в Казахстан

13 Января 2020 15:51
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Qatar Airways начнет летать в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания «Qatar Airways» начнет летать в Казахстан. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации РК, передает МИА «Казинформ».

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«30 марта 2020 года состоится инаугурационный рейс авиакомпании «Qatar Airways» между городами Доха и Нур-Султан. 1 апреля 2020 года состоится инаугурационный рейс авиакомпании «Qatar Airways» между городами Доха и Алматы. Инаугурационные рейсы будут выполнены на воздушном судне типа Боинг-787 (Dreamliner)», - говорится в сообщении КГА, опубликованном в Facebook .

По информации Комитета, авиакомпания «Qatar Airways» будет выполнять регулярные пассажирские рейсы из Дохи в Нур-Султан с частотой 2 рейса в неделю и в Алматы с частотой 4 рейса в неделю на воздушном судне типа Эйрбас-320.
«В целом, авиакомпанией «Qatar Airways» будет выполняться 6 регулярных пассажирских рейсов в неделю в Казахстан. Начало продаж билетов на рейсы между двумя странами запланировано на 16 января текущего года. Открытие рейса позволит казахстанским пассажирам путешествовать по 160 направлениям авиакомпании «Qatar Airways», - дополнили в Комитете гражданской авиации РК.

Qatar Airways – национальная авиакомпания Катара, является одной из самых крупных в мире. Парк воздушных судов состоит из 233 воздушных судов. Главным транзитным хабом авиаперевозчика является Международный аэропорт Хамад в Дохе. По итогам 2018 года авиакомпанией было перевезено порядка 29 млн пассажиров.


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Ключевые слова: Транспорт, Ближний Восток,
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Ринат Дусумов

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