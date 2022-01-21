Qatar Airways и Air Arabia возобновили полеты в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 21 января 2022 года катарская авиакомпания «Qatar Airways» возобновила полеты по направлению Доха – Алматы – Доха с частотой 2 рейса в неделю. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на воздушном судне типа А-320.

Вместе с тем, авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов «Air Arabia» с 21 января возобновила полеты по направлению Шарджа – Алматы – Шарджа с частотой 3 рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам на воздушном судне типа А-320/А-321. Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.