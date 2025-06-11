$87 млн для МСБ - в Темиртау открывается кластер Qarmet

Создание кластера — логичное продолжение курса на повышение эффективности и расширение взаимодействия с отечественными поставщиками. Компания уже инвестировала значительные средства в обновление всех этапов производственного цикла, включая внедрение новых технологий, повышение качества продукции, промышленную безопасность, экологические стандарты и развитие городской инфраструктуры.

В 2024 году объём закупок Qarmet превысил 600 млрд тенге, из которых около 80% обеспечили казахстанские компании.

Фото: Qarmet

В рамках кластера Qarmet открывает доступ к перечню из 160 товарных групп, по которым планируется заключение долгосрочных контрактов и оффтейк-соглашений. Потенциальный годовой объём закупок по этим позициям — до $87 млн. Приоритет получат компании, готовые локализовать производство в Темиртау и стать частью индустриальной экосистемы. Информация о возможностях доступна на платформе Qarmet Partners.

Промышленный кластер рассчитан на более 20 000 м² и станет центром размещения производств, связанных с переработкой стали и выпуском готовой продукции. Часть площадей будет предоставлена компаниям-резидентам, акимат Карагандинской области обеспечивает развитие необходимой инфраструктуры. Проект реализуется при участии государственных институтов развития, что открывает доступ к мерам господдержки и инвестиционным льготам.

Фото: Qarmet

Что получают участники кластера:

Доступ к устойчивому спросу со стороны Qarmet;

Снижение входного барьера за счёт готовой инфраструктуры;

Участие в кооперационных цепочках и продвижение собственных разработок;

Поддержку на уровне государства и области.

Проект станет важным драйвером роста региональной экономики: ожидается создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений и формирование прочной промышленной базы.

«Мы стремимся не просто модернизировать металлургическое производство, а сформировать вокруг себя полноценную экосистему индустриального развития. Темиртау может стать точкой роста для всего казахстанского бизнеса», — подчёркивают в Qarmet.