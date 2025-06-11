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    16:51, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    $87 млн для МСБ - в Темиртау открывается кластер Qarmet

    АО «Qarmet» запускает масштабный проект по созданию промышленного кластера в Темиртау — одну из ключевых инициатив в рамках стратегии модернизации производства и устойчивого развития. Проект направлен на углубление локализации, поддержку малого и среднего бизнеса и формирование промышленной кооперации вокруг крупнейшего металлургического предприятия страны.

    Qarmet
    Фото: Qarmet

    Создание кластера — логичное продолжение курса на повышение эффективности и расширение взаимодействия с отечественными поставщиками. Компания уже инвестировала значительные средства в обновление всех этапов производственного цикла, включая внедрение новых технологий, повышение качества продукции, промышленную безопасность, экологические стандарты и развитие городской инфраструктуры.

    В 2024 году объём закупок Qarmet превысил 600 млрд тенге, из которых около 80% обеспечили казахстанские компании.

    Qarmet
    Фото: Qarmet

    В рамках кластера Qarmet открывает доступ к перечню из 160 товарных групп, по которым планируется заключение долгосрочных контрактов и оффтейк-соглашений. Потенциальный годовой объём закупок по этим позициям — до $87 млн. Приоритет получат компании, готовые локализовать производство в Темиртау и стать частью индустриальной экосистемы. Информация о возможностях доступна на платформе Qarmet Partners.

    Промышленный кластер рассчитан на более 20 000 м² и станет центром размещения производств, связанных с переработкой стали и выпуском готовой продукции. Часть площадей будет предоставлена компаниям-резидентам, акимат Карагандинской области обеспечивает развитие необходимой инфраструктуры. Проект реализуется при участии государственных институтов развития, что открывает доступ к мерам господдержки и инвестиционным льготам.

    Qarmet
    Фото: Qarmet

     

    Что получают участники кластера:

    • Доступ к устойчивому спросу со стороны Qarmet;
    • Снижение входного барьера за счёт готовой инфраструктуры;
    • Участие в кооперационных цепочках и продвижение собственных разработок;
    • Поддержку на уровне государства и области.

    Проект станет важным драйвером роста региональной экономики: ожидается создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений и формирование прочной промышленной базы.

    «Мы стремимся не просто модернизировать металлургическое производство, а сформировать вокруг себя полноценную экосистему индустриального развития. Темиртау может стать точкой роста для всего казахстанского бизнеса», — подчёркивают в Qarmet.

    Теги:
    Qarmet Экономика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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