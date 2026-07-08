Qarmet представил цифровые решения на выставке ИННОПРОМ-2026

Компания Qarmet принимает участие в XVI Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026, которая проходит с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Один из крупнейших международных промышленных форумов объединил представителей более 50 государств. Национальные экспозиции представили Казахстан, Индонезия, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Qarmet

Выставку посетили главы правительств России, Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргызстана — Михаил Мишустин, Олжас Бектенов, Никол Пашинян, Александр Турчин и Адылбек Касымалиев. В деловой программе также приняли участие представители правительств Индонезии, Ирана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, ОАЭ, Вьетнама и других государств, что подтвердило высокий международный статус форума и его значение как площадки для обмена передовыми промышленными практиками.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В составе казахстанской делегации компания Qarmet представила цифровые решения, направленные на повышение безопасности и эффективности производства. Среди ключевых разработок — система позиционирования, внедренная на всех угольных шахтах компании, а также система видеотелематики. Эти технологии уже применяются на производственных объектах компании и являются важной частью цифровой трансформации предприятия.

Представленные решения позволяют повысить уровень промышленной безопасности, обеспечить оперативный контроль производственных процессов и сократить время реагирования при возникновении нештатных ситуаций, способствуя повышению надежности работы предприятий.

— В этом году мы представили на выставке систему позиционирования, которая позволяет в режиме реального времени определять местонахождение работников в подземных выработках, контролировать уровень загазованности и производственные процессы. При возникновении нештатных ситуаций технология помогает оперативно установить расположение персонала, связаться с работниками и координировать действия аварийно-спасательных подразделений. Мы рады представить свой опыт в области цифровизации угольного производства на международной площадке и обменяться передовыми практиками с ведущими промышленными компаниями. Для Qarmet внедрение современных технологий — это прежде всего повышение уровня безопасности работников, эффективности производства, надёжности технологических процессов и условий труда, — отметил Управляющий директор по устойчивому развитию и стратегическим коммуникациям Qarmet Ербол Исмаилов.

Фото: Qarmet

Участие в ИННОПРОМ-2026 позволило Qarmet представить международному профессиональному сообществу практический опыт цифровизации горнодобывающего производства, продемонстрировать технологический потенциал компании и подтвердить курс на внедрение современных решений, направленных на повышение безопасности работников, эффективности производства и устойчивое развитие предприятия.