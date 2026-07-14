«Qarmet» и «КазТрансОйл» развивают промышленную кооперацию

Компания Qarmet, АО «КазТрансОйл» и дочернее предприятие национального оператора магистральных нефтепроводов — ТОО «Магистральный Водовод» — заключили договоры о прямой поставке металлолома. Новые соглашения стали важным шагом в развитии промышленной кооперации между крупнейшими отечественными предприятиями и направлены на обеспечение казахстанской металлургии стратегически важным сырьем, увеличение объемов его переработки внутри страны и поддержку национального производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Достигнутые договоренности стали результатом совместной работы компаний, государственных органов и отраслевых ассоциаций. В течение последних месяцев участники вырабатывали механизм, который позволит организовать прозрачную и эффективную систему адресного обеспечения казахстанских предприятий металлоломом. Особое внимание уделялось созданию условий, при которых стратегически важное сырье будет в приоритетном порядке использоваться внутри страны, способствуя развитию перерабатывающей промышленности и созданию дополнительной добавленной стоимости в национальной экономике.

Для реализации проекта группа компаний «КазТрансОйл» провела масштабную подготовительную работу. В частности, были получены все необходимые разрешительные документы на осуществление оптовой торговли ломом и отходами черных и цветных металлов. Кроме того, в учредительные документы компаний внесены соответствующие изменения, а также разработаны и утверждены внутренние процедуры, регламентирующие порядок реализации металлолома. Проведенная подготовка позволила создать правовую и организационную основу для начала прямых поставок без привлечения посредников.

Фото: «КазТрансОйл»

Согласно подписанным документам, договор между АО «КазТрансОйл» и АО Qarmet заключен сроком на один год. В свою очередь соглашение между ТОО «Магистральный Водовод» и компанией Qarmet рассчитано на пять лет, что свидетельствует о долгосрочном характере сотрудничества и взаимной заинтересованности сторон в стабильном партнерстве. Продолжительный срок действия договора позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок сырья и повысить эффективность производственного планирования.

При этом взаимодействие компаний не ограничится только поставками металлолома. Следующим этапом развития партнерства станет заключение отдельного договора, предусматривающего поставку бывшей в употреблении трубной продукции. Реализация этого направления позволит расширить перечень вторичных ресурсов, вовлекаемых в промышленный оборот, а также повысить уровень их рационального использования.

Эксперты отмечают, что переход к прямой адресной реализации металлолома имеет важное значение как для отдельных предприятий, так и для всей металлургической отрасли Казахстана. Для компании Qarmet новые договоренности означают получение дополнительных объемов сырья, необходимых для стабильной загрузки производственных мощностей. Это позволит увеличить объемы выпуска металлопродукции, повысить эффективность производственных процессов и расширить переработку вторичных материальных ресурсов внутри страны.

Не менее значимым является экологический эффект реализации проекта. Использование металлолома в качестве сырья позволяет существенно снизить потребление природных ресурсов, уменьшить энергозатраты на производство стали и сократить объемы промышленных выбросов.

Заключенные соглашения также окажут положительное влияние на развитие отечественной промышленности в целом. Укрепление кооперационных связей между крупнейшими национальными компаниями способствует формированию устойчивых производственных цепочек, повышает уровень локализации переработки сырья и создает дополнительные возможности для развития смежных отраслей экономики.

Сотрудничество Qarmet, АО «КазТрансОйл» и ТОО «Магистральный Водовод» становится еще одним практическим примером эффективного взаимодействия крупных казахстанских предприятий.