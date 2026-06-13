«Qaitadan» признан лучшим фильмом Центральной Азии на Бишкекском кинофестивале

В Бишкеке (Кыргызстан) прошел IV Бишкекский международный кинофестиваль, объединивший режиссеров, актеров и продюсеров из разных стран, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В рамках фестиваля состоялся Центрально-Азиатский конкурс, в котором были представлены фильмы из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

По итогам конкурса казахстанская картина «Qaitadan» завоевала Гран-при в номинации «Лучший фильм».

Ранее фильм выиграл STEPPE AWARDS — главную награду в сфере креативных индустрий Казахстана — в категории «Кинематограф».

Проект стал победителем питчинга в 2023 году и был реализован при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Напомним, «Qaitadan» уже стал одним из самых успешных казахстанских фильмов последних лет. В прошлом году всего за три недели проката картина собрала более 1 млрд тенге и возглавила отечественный кинопрокат.