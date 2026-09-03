QAIRU начал первый учебный год с 500 студентами и доступом к суперкомпьютеру

Qazaq AI Research University (QAIRU) начал первый учебный год. В новом университете будут ежегодно обучаться 400 бакалавров и 100 магистрантов, а студентам предоставили доступ к вычислительной инфраструктуре суперкомпьютера Alem Cloud, передает агентство Kazinform.

Пресс-конференция университета QAIRU состоялась на площадке Astana Hub. Вуз создан по поручению Главы государства и специализируется на подготовке кадров и исследованиях в сфере искусственного интеллекта.

Как отметила вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова, QAIRU изначально создавался как новый университет, где процессы — от образования до администрирования — строятся с применением искусственного интеллекта.

— Подобных вузов, где все процессы — от образования до администрирования — построены на ИИ, в мире единицы. Поэтому наша задача была не переформатировать существующий университет, а провести эксперимент с нуля: опыт Northeastern University показал, что перестроить мышление уже сложившегося профессорского состава — задача не на один год. При этом буквально на днях мы вели переговоры с ректором Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence в ОАЭ — он готов войти в нашу команду, — сказала Динара Щеглова.

Ректор QAIRU Сапар Токсанов сообщил, что университет намерен ежегодно сохранять набор на уровне 400 бакалавров и 100 магистрантов, несмотря на значительно большее число заявок.

— Мы не хотим идти в количество, мы хотим идти в качество, — отметил ректор.

Фото: Astana Hub

Обучение на бакалавриате рассчитано на три года вместо четырех. По словам первого проректора QAIRU Серика Омирбаева, программа при этом не сокращается, а становится более интенсивной.

Обучение будет выстроено вокруг одного AI-проекта: на первом курсе студент определяет проблему и создает MVP, на втором разрабатывает рабочий AI-сервис, а на третьем — полноценный AI-продукт, который становится основой дипломной работы. Учебные программы интегрированы с Google и Samsung.

В университете также формируется AI-экосистема, которая включает академическое, исследовательское и бизнес-направления, а также национальную AI-платформу. У каждого студента будет цифровой профиль с информацией о пройденных курсах и практике, а AI-ассистенты будут использоваться студентами, преподавателями и исследователями.

QAIRU развивает сотрудничество с зарубежными вузами и технологическими организациями. Уже в октябре 2026 года в университет приедут ученые Shanghai Innovation Institute. Также обсуждаются совместная докторантура и программы обмена с Tsinghua SIGS, Shanghai Jiao Tong University, Korea University, HY+ и University of Helsinki.

Отдельное внимание уделено вычислительной инфраструктуре. По словам вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Гиззата Байтурсынова, университету выделили 20 GPU в рамках суперкомпьютера Alem Cloud.

— Развитие ИИ невозможно без вычислительной инфраструктуры. В прошлом году мы запустили суперкомпьютер Alem Cloud — 86-е место в мировом рейтинге Top-500, — и в его рамках уже выделили QAIRU 20 GPU, квоту будем наращивать по мере роста нагрузки. А два месяца назад подписали соглашение с NVIDIA и Presight о строительстве дата-центра мощностью 250 мегаватт, — сообщил он.

Фото: Astana Hub

В QAIRU работают 24 преподавателя — в среднем один на 12 студентов. Стоимость обучения составляет от 2 млн теңге в год на бакалавриате и около 3 млн теңге на магистратуре. Государственные гранты пока предусмотрены только для бакалавриата. В университете рассчитывают получить гранты для магистратуры в следующем году, а в октябре планируют подать документы на лицензирование докторантуры.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что первый специализированный университет искусственного интеллекта начнет работу в новом учебном году. Глава государства подчеркнул, что развитие цифровой инфраструктуры невозможно без подготовки квалифицированных кадров.

Также Kazinform сообщал, что Qazaq AI Research University планировал принять 500 студентов на 2026–2027 учебный год — 400 бакалавров и 100 магистрантов.