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Пытки применяли к 23 задержанным при январских событиях – Генпрокуратура РК
9 Августа 2022 12:32

Пытки применяли к 23 задержанным при январских событиях – Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доказано применение сотрудниками полиции с 7 по 17 января 2022 года пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РК.

Во исполнение поручения Главы государства органы прокуратуры продолжают расследование уголовных дел в отношении сотрудников полиции, применивших в период январских событий в РК пытки к задержанным.

В настоящее время специальные прокуроры завершили следственные действия по делу о применении пыток с прижиганием утюгом в департаменте полиции Алматинской области.

«В результате доказано применение сотрудниками полиции с 7 по 17 января 2022 года пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в Талдыкоргане. Подозреваемыми по статье 146 Уголовного кодекса признаны 5 сотрудников полиции, в числе которых 3 сотрудника управления криминальной полиции, 1 инспектор управления административной полиции и 1 сотрудник СОБР», - сообщили в пресс-службе ведомства.

4 августа 2022 года уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование других фактов применения пыток близится к завершению.

Ранее начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев сообщал , что пыткам утюгом подверглись 25 человек в ходе расследования январских событий.

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