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    20:22, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Пытавшуюся спрыгнуть с железнодорожного моста женщину спасли в Акмолинской области

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские спасли 32-летнюю акмолинку, пытавшуюся совершить суицид на железнодорожном мосту из-за финансовых проблем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 16 июня текущего года. В линейное отделение полиции на станции Макинка от кассира железнодорожного вокзала поступило сообщение о том, что на переходном мосту стоит женщина, которая хочет свести счеты с жизнью, сбросившись с железнодорожного моста, расположенного на перроне станции.

    «В считанные минуты на место происшествия прибыли полицейские линейного отделения полиции на станции Макинка Гумар Нурикенов, Бауыржан Оразов и Абзал Оралов. Они провели беседу с женщиной и благополучно ее сняли с моста», - пояснили в ведомстве.

    «Мы четко понимали, что нужен диалог с находящимся в стрессовом состоянии человеком, а также важно было предпринять конкретные меры на случай, если она совершит прыжок», - рассказали полицейские.

    В комнате полиции женщину успокоили, провели беседу, также ей была оказана первая медицинская и морально-психологическая помощь.

    «Транспортные полицейские установили личность женщины. Ею оказалась 32-летняя жительница Акмолинской области, временно не работающая, воспитывающая четырех несовершеннолетних детей. Стражам порядка женщина призналась, что ее семья испытывает материальные затруднения. На отчаянный шаг она решилась из-за финансовых проблем», - добавили в ведомстве.

    Это не первый случай, когда транспортные полицейские предотвращают попытку суицида.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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