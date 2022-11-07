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Пытавшуюся спрыгнуть с моста женщину спасли транспортные полицейские в Актобе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Ноября 2022, 22:25
Пытавшуюся спрыгнуть с моста женщину спасли транспортные полицейские в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские спасли женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью на железной дороге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В транспортную полицию на станции Актобе от патрульных полицейских поступило сообщение о том, что на переходном мосту стоит женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с железнодорожного моста на перроне станции.

После получения информации на место происшествия прибыли полицейские Адилет Курманбаев и Шынгыс Камбарбеков. Им удалось отговорить женщину от необдуманного поступка, в результате чего благополучно ее сняли с моста. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции трагедии удалось избежать.

В отделе полиции женщину успокоили, провели беседу, также ей была оказана первая медицинская и морально-психологическая помощь. Ею оказалась жительница Актюбинской области.

По факту проводится расследование. Транспортные полицейские не первый раз предотвращают попытку суицида. С начала года стражам порядка удалось предотвратить 3 попытки самоубийства на железной дороге.


Фото: polisia.kz


Актюбинская область   МВД РК   Спасение   Актобе  
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