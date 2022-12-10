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Пытавшуюся спрыгнуть с моста женщину спас костанаец

10 Декабря 2022, 18:55
Пытавшуюся спрыгнуть с моста женщину спас костанаец

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Женщину, пытавшуюся спрыгнуть с моста, увидел и пытался остановить проезжавший мимо мужчина. Вовремя подоспели и стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в 14:10 на пульт 102 поступило сообщение о том, что на мосту за перилами стоит женщина, которая намеревается спрыгнуть. Эту информацию передал водитель, который в это время проезжал мимо.

«Скорее приезжайте, я попробую ее спасти», - сообщил мужчина.

На место пришествия немедленно прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Жалгаса Шонова и капитана полиции Дулата Арманова.

«К нашему приезду мужчине удалось схватить ее за руку и практически перетянуть через перила на мост», - рассказал Жалгас Шонов.

Полицейские помогли вытащить женщину и посадить ее в машину.

«Спасенная была в неадекватном состоянии, не могла даже назвать имя и фамилию. Нам пришлось срочно доставить ее в отделение полиции», - отметил Дулат Арманов.

В суматохе событий водитель, который первым оказался на месте происшествия, уехал, убедившись, что полицейские оказали первую помощь женщине.

«Мы просим откликнуться смелого костанайца, для того, чтобы отметить смелый поступок и помощь в этой сложной ситуации»,- добавили в полиции.

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