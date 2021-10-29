Пытавшуюся спрыгнуть с девятого этажа женщину спасли в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау полицейские спасли женщину от суицида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29 октября на пульт «102» поступил звонок о том, что женщина собирается спрыгнуть с девятого этажа и покончить жизнь самоубийством. Стражи порядка сразу же направились по указанному адресу.

Командир взвода батальона патрульной полиции Болат Ибрагим и инспекторы службы Бауыржан Сарсенбаев и Адиль Изанов провели с ней диалог около 20-30 минут, пытались уговорить женщину отказаться от своей идеи. В тот момент, когда она уже отпустила свою руку, капитан полиции Болат Ибрагим тут же схватил и поднял горожанку.

46-летняя гражданка пошла на такой шаг в связи с семейными обстоятельствами. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Все жители дома стали свидетелями подвига сотрудников полиции, которые спасли жизнь матери, и выразили безграничную благодарность за отважные решения и поступки.

«Ежедневно поступаем на службу в обеспечение общественного порядка и безопасности, каждый день сталкиваемся с различными ситуациями. Был внутренний страх, не знали о последствиях. Но времени для раздумий не было. К счастью, все закончилось хорошо. Я считаю, что это – наша прямая обязанность и гражданский долг», – сказал командир взвода батальона патрульной полиции Болат Ибрагим.