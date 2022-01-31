Пытавшуюся спрыгнуть с балкона женщину спасли карагандинские полицейские

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пытавшуюся спрыгнуть с балкона женщину спасли полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29 января наряд полка патрульной полиции в составе инспекторов службы Камала Давыдова и Токпанбая Елшат УП города Караганды несли службу по охране общественного порядка в центре города. Около 23.45 к ним поступило сообщение из Центра оперативного управления. Диспетчер сообщил, что женщина, находясь на балконе квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома по улице Лободы, пытается покончить с собой. Через несколько минут полицейские прибыли на место происшествия.

«Увидели женщину, которая уже перелезла через перила застекленного балкона. Сделай она шаг – трагедия была бы неминуема. Решали даже не минуты, а секунды. С напарником забежали в подъезд, нашли нужную квартиру. Но дверь нам никто не открывал. Спустились на этаж ниже. В квартире на втором этаже нас встретила пожилая женщина. Объяснили пенсионерке ситуацию, и она пустила нас к себе. Забежали на балкон, и, цепляясь за конструкции, подтянулся на третий этаж, прижал к балкону женщину, чтобы она не имела возможность прыгнуть вниз. Женщина же сначала упрямилась, но потом стала слушаться. Попросил ее чуть сдвинуться в правую сторону, чтобы она оказалась под самым проемом балконного окна», - рассказывает Камал Давыдов.

«Камалу невозможно было одному затащить женщину обратно на балкон – он сам практически висел над землей. И при этом каким-то образом умудрился удерживать гражданку. Я вновь поднялся на третий этаж. К счастью, удалось отжать замок, и дверь квартиры открылась. Кинулся на балкон, и помог Камалу затащить женщину в квартиру», - говорит Токпанбай Елшат.

Выяснилось, что женщина со своим другом решили отметить какое-то торжество. Они арендовали съемную квартиру, пригласили знакомых. Во время праздника друг приревновал женщину и ударил ее. Дама сильно обиделась. Когда все уснули, она попыталась покончить с собой. Но благодаря оперативным действиям полицейским, женщина отказалась от отчаянного шага. Доставив ее для разбирательства в Центральный отдел полиции УП города Караганды, патрульные продолжили службу.