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    11:51, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Пытавшуюся прыгнуть с моста девушку спасли полицейские Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Девушку, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством, спасли полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Тревогу забили прохожие и ранним утром позвонили на пульт «102». Первыми на тревожный сигнал отреагировал патрульный экипаж «Буран-183» в составе инспекторов полка патрульной полиции Нурлана Кыдырбай и Наурыза Данекеева.

    «В 06:57 поступил вызов, что человек хочет спрыгнуть с моста. Незамедлительно прибыли на место, факт подтвердился. Мы увидели, что с моста хочет прыгнуть девушка. Задержали ее за руку. Она была в шоковом состоянии. Однако позже объяснила, что она ожидала поезд: хотела прыгнуть под поезд и покончить с собой. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Девушка была передана им для разбирательства», – рассказал подробности спасательной операции Наурыз Данекеев.

    В управлении полиции Жетысуского района женщина, придя в себе, сообщила, что пыталась покончить жизнь самоубийством из-за семейных неурядиц. Ей оказана психологическая помощь.


    Фото: polisia.kz





    Теги:
    Спасение Алматы МВД РК Правоохранительные органы
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