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Пытавшуюся покончить с собой девушку спасли полицейские в Караганде

16 Ноября 2021 17:20
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Пытавшуюся покончить с собой девушку спасли полицейские в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские вытащили из петли девушку, пытавшуюся покончить с собой в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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14 ноября около 3:30 часов наряд полка патрульной полиции УП города Караганды в составе старшего инспектора Талгата Райханова и инспектора Нурболата Сейтек получил сообщение, что в химчистку на проспекте Нуркена Абдирова пытается проникнуть неизвестный. Через несколько минут полицейские прибыли на место происшествия.

Химчистка располагается в пристройке к многоэтажному дому. Возле нее патрульные не заметили подозрительных лиц. Выяснилось, сообщение в полицию поступило от двух женщин-рабочих, находившихся в ночной смене.

«Кто-то стучался в входную дверь, плакал. Но мы ее не открыли, связались с полицией и ждали, когда вы приедете», – пояснили свидетели.

Напарник Талгата Райханова остался с ними, пока второй обходил прилегающую территорию, включив фонарик.

«Под пожарной лестницей заметил человека: издалека не было видно, мужчина это или женщина. Когда подошел ближе, увидел висевшую на какой-то веревке девушку – как потом выяснилось, это был матерчатый брючной ремень. Сразу по рации вызвал напарника. Девушка не подавала никаких признаков жизни. Я поднял ее, а Нурболат ножницами перерезал петлю. После этого положили девушку на землю и стали оказывать ей первую медицинскую помощь», – рассказал Талгат Райханов.

Полицейские не знали, мертва или еще жива девушка, но со своей стороны делали все возможное. И их усилия оказались не напрасны: девушка задышала. Патрульные с облегчением вздохнули и вызвали скорую помощь.

Медики констатировали: опоздай полицейские хотя бы на несколько секунд, то пациентку невозможно было бы спасти. Состояние девушки стабильное. Полицейские устанавливают причины, толкнувшие ее на суицид.



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#Карагандинская область   #МВД РК   #Спасение  
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