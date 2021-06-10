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    09:43, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Пытавшийся спасти тонувшую девушку мужчина едва сам не утонул в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на реке Есиль, едва не произошел несчастный случай с гибелью двух человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, трагедию предотвратил молодой сержант Мейрман Тулебаев. В тот день у него был выходной и он находился недалеко от реки. Услышал крики о помощи. В 20-ти метрах от берега тонули люди.

    «Первой из воды он вытащил молодую девушку. Мужчину, который уже находился без сознания, в воде подхватила его знакомая. На берегу Мейрман сделал горожанину искусственное дыхание и массаж сердца. После первой помощи мужчина пришел в сознание. О поступке полицейского в департаменте узнали из благодарственного письма, которое отправила мать спасенного», - рассказали в пресс-службе.

    40-летний мужчина больше 10 дней провел в реанимации. Выяснилось, что он едва не утонул, пытаясь спасти 16-летнюю девушку. Находившиеся на берегу люди позвали на помощь.

    Помощник дежурного Первого отдела полиции Петропавловска старший сержант полиции Мейрман Тулебаев работает в органах внутренних дел около 5 лет.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Происшествия Правоохранительные органы
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