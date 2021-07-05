Пытавшийся потушить пожар возле села мужчина погиб в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 37-летний сельчанин погиб при тушении пожара в степи возле сельского округа в Акмолинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, при тушении пожара, возникшего от удара молнии в районе Биржан сал 4 июля, погиб мужчина.

«До прибытия пожарного подразделения тушение степного пожара осуществлялось силами местных исполнительных органов Краснофлотского сельского округа и шести жителей села Белагаш, которые, по словам акима Краснофлотского округа Амана Ташимова, сами изъявили желание участвовать в тушении степного пожара, так как пожар приближался к селу Белагаш», - отметили в ведомстве.

Всего 7 км оставалось от огня до села, когда жители встали на его защиту. А. Ташимов рассказал, что во время тушения пожара внезапно поднялся порывистый ветер, и они не заметили, как быстро распространяющийся огонь внезапно их окружил. Чтобы избежать термических ожогов, участники тушения пожара спешно покинули окруженный огнем участок, однако при перекличке не досчитались одного участника тушения пожара - 37-летнего мужчину, который остался в кольце огня.

«Мужчина получил термические ожоги и при транспортировке в лечебное учреждение города Степняка скончался», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Биржан сал Акмолинской области объявлен пятый класс пожарной опасности. Было произведено тушение двух пожаров с возгоранием сухой травы на общей площади около 1500 га

Оба очага возгорания были ликвидированы 5 июля в 05:40.