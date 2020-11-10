Пытавшихся разобрать железнодорожные пути мужчин задержали в Жезказгане
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Двух мужчин, пытавшихся разобрать железнодорожные пути, задержали полицейские в Жезказгане, передает МИА «Казинформ «со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Карагандинской области.
«8 ноября сотрудники роты патрульной полиции управления полиции Жезказгана Карагандинской области несли службу в одном из районов города. Около 19:20 полицейские обратили внимание на двух мужчин, проворно суетившихся на железнодорожных путях. Причем, заметив патрульных, они попытались скрыться, но тут же были задержаны и доставлены в УП Жезказгана», - рассказали в полиции.
Выяснилось, что мужчины, одному из которых 39 лет и другому - 33 года, планировали разобрать железнодорожные пути. Рельсы они планировали сдать в пункт приема металлолома. Но оперативное вмешательство полицейских сорвало их планы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу чужого имущества». Ведется расследование.
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