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Пытавшихся разобрать железнодорожные пути мужчин задержали в Жезказгане

10 Ноября 2020 23:25
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Пытавшихся разобрать железнодорожные пути мужчин задержали в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Двух мужчин, пытавшихся разобрать железнодорожные пути, задержали полицейские в Жезказгане, передает МИА «Казинформ «со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Карагандинской области.

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«8 ноября сотрудники роты патрульной полиции управления полиции Жезказгана Карагандинской области несли службу в одном из районов города. Около 19:20 полицейские обратили внимание на двух мужчин, проворно суетившихся на железнодорожных путях. Причем, заметив патрульных, они попытались скрыться, но тут же были задержаны и доставлены в УП Жезказгана», - рассказали в полиции.

Выяснилось, что мужчины, одному из которых 39 лет и другому - 33 года, планировали разобрать железнодорожные пути. Рельсы они планировали сдать в пункт приема металлолома. Но оперативное вмешательство полицейских сорвало их планы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу чужого имущества». Ведется расследование.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Багдат Хасенова

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