Пытавшегося выброситься с 4 этажа мужчину спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину, пытавшегося выброситься с четвертого этажа, спасли патрульные полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Тревожное сообщение на пульт «102» поступило поздно ночью. Обеспокоенная жительница Бостандыкского района рассказала, что ее супруг, будучи в нетрезвом состоянии, пытается покончить жизнь самоубийством. Патрульный экипаж «Буран-143» первым пришел на помощь. На кондиционерном компрессоре снаружи дома сидел мужчина и грозился прыгнуть вниз. Он был вооружен ножом.

«У него в руках был большой кухонный нож. Он держал его у горла. Молодцы ребята из полиции, не побоялись, хотя муж мог и их ранить. Спасибо большое сотрудникам полиции. Сама бы я не справилась», – сказала заявительница.

По словам женщины, ее супруг, будучи нетрезвым, стал проявлять агрессию и затеял скандал. А затем и вовсе пытался свести счеты с жизнью. В обстоятельствах попытки суицида разбираются сотрудники управления полиции Бостандыкского района.