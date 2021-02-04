Пытавшегося выброситься с 12 этажа парня спасли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана спасли пытавшегося выброситься с 12 этажа молодого человека в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

На пульт «102» Центра оперативного управления поступил звонок от очевидца о том, что с 12 этажа многоэтажки по улице Тлендиева пытается спрыгнуть мужчина.

На место прибыл экипаж патрульной полиции в составе командира взвода полка патрульной полиции капитана Адильжана Мусулманбекова, инспекторов службы патрульной полиции старших лейтенантов Ержана Естая и Алихана Адаева.

По прибытию на место молодой человек уже стоял во весь рост на балконных перилах подъезда и собирался совершить роковой шаг. Адильжан Мусулманбеков начал отвлекать уговорами отчаявшегося молодого человека. В ту секунду, когда парень посмотрел вниз, полицейские схватили его за пояс и затащили внутрь балкона.

Установлено, что 26-летний парень по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной отчаянного поступка стал семейный конфликт. Парень был доставлен в районное отделение полиции, где с ним работали психологи. Благодаря оперативным и слаженным действиям страж порядка удалось спасти жизнь молодого человека.