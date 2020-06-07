Пытавшегося выброситься из окна мужчину спасли полицейские в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские предотвратили суицид и спасли мужчину, который пытался спрыгнуть из окна больничной палаты на высоте третьего этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован в селе Узынагаш, где в местную районную больницу доставили находившегося в сильной депрессии 45-летнего мужчину.

По сведениям Департамента полиции области, пациент нуждался в медицинской помощи, его необходимо было вывести из затянувшегося алкогольного запоя. Не завершив курс лечения, госпитализированный изъявил желание покинуть лечебное учреждение, но получив отказ, стал угрожать самоубийством.

Мужчина забрался на подоконник окна и грозил прыгнуть головой вниз. Медперсонал тут же вызвал полицию и пожарных, прибывших к месту происшествия в считанные минуты.

«Под окном мы накидали матрасы и попытались уговорить «прыгуна» не делать опрометчивых шагов. Тем не менее агрессивно настроенный мужчина не поддавался уговорам. В итоге старший инспектор кадровой службы, капитан полиции Алмас Кусаинов вовремя подскочил к нему и схватил его уже при падении. Несмотря на то, что мужчина был крупного телосложения, полицейским удалось поднять и втащить его в палату» - рассказал начальник Жамбылской районной полиции Асхат Тегенбаев.

Как выяснилось, мужчина приехал в Узынагаш из Алматы и несколько дней находился в сильном запое, пока родные не доставили его в больницу.

«Сейчас мужчину успокоили и передали родственникам. Со своей стороны, мы проведем по факту обязательную в таких случаях проверку», - дополнили в полиции.

