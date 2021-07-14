Пытавшегося спрыгнуть с пятого этажа в Талдыкоргане спасли полицейские
Сотрудники полиции УП города Талдыкоргана спасли жизнь пьяному дебоширу, пытавшегося покончить жизнь самоубийством. Очевидцы говорят, когда стражи порядка схватили его, у мужчины в руках был нож.
«В полицию поступил вызов о том, что в одном из домов областного центра пьяный мужчина, выгнав всех из квартиры закрылся и хотел спрыгнуть с балкона, тем самым покончить жизнь самоубийством. Прибыв на место, экипаж 160 борта РПП УП города Талдыкоргана в лице Бауыржана Жумасилова, Ернара Мынбаева и инспектора СОБР Данияра Дадобай подтверждает информацию», – сообщил начальник УП города Талдыкорган Аскар Нурсапа.
Служба патрульных полицейских всегда сопряжена с большим риском для жизни. Ведь никто не знает, что на уме пьяного человека, который хочет покончить с жизнью.