Пытавшегося спрыгнуть с пятого этажа в Талдыкоргане спасли полицейские

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с пятого этажа в Талдыкоргане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции УП города Талдыкоргана спасли жизнь пьяному дебоширу, пытавшегося покончить жизнь самоубийством. Очевидцы говорят, когда стражи порядка схватили его, у мужчины в руках был нож.

«В полицию поступил вызов о том, что в одном из домов областного центра пьяный мужчина, выгнав всех из квартиры закрылся и хотел спрыгнуть с балкона, тем самым покончить жизнь самоубийством. Прибыв на место, экипаж 160 борта РПП УП города Талдыкоргана в лице Бауыржана Жумасилова, Ернара Мынбаева и инспектора СОБР Данияра Дадобай подтверждает информацию», – сообщил начальник УП города Талдыкорган Аскар Нурсапа.

Служба патрульных полицейских всегда сопряжена с большим риском для жизни. Ведь никто не знает, что на уме пьяного человека, который хочет покончить с жизнью.



«На размышление у ребят не было времени. Пока другой сотрудник отвлекал его разговором, остальные вскрыли замок от входной двери, пробрались к балкону и оперативно схватили его и затащили домой в безопасное место. Инспектор СОБРа в последний момент заметил нож в руках пьяного дебошира и благодаря своей подготовке успел обезоружить и спасти его от прыжка с пятого этажа одновременно», – рассказал Аскар Нурсапа.