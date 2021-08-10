Пытавшегося спрыгнуть с пятого этажа мужчину спасли полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с пятого этажа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На оперативный канал «102» Шемонаихинского РОП поступил звонок от жительницы поселка Первомайский. Она сообщила, что ее 30-летний сожитель пытается покончить жизнь самоубийством и хочет выпрыгнуть с пятого этажа своей квартиры.

На вызов незамедлительно прибыли участковый инспектор полиции Сайран Калиев и оперуполномоченный Руслан Койшубаев. Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину, который за окном, опершись ногами на стену дома, держался только рукой. Оценив ситуацию, один из полицейских начал вести переговоры и попросил сигарету, чтобы он зашел обратно в квартиру. Переговоры дали результат и полицейский смог подойти поближе к мужчине и схватить его, повалив на безопасную территорию.

Как выяснилось, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, а на отчаянный шаг его толкнула ссора с женой.



