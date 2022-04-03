Пытавшегося спрыгнуть с моста мужчину спасли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста, спасли полицейские Нур-Султана. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 07:22 часов на канал «102» в Центр оперативного управления поступил вызов том, что с моста по проспекту Кабанбай батыра мужчина намеревается спрыгнуть вниз.

Столичные полицейские оперативно прибыли на место. В это время мужчина находился за перилами моста.

В полиции отметили, что сотрудники полиции пытались вступить в диалог с ним, но молодой человек не шел на контакт и всячески сопротивлялся и не подпускал с себе.

«Оценив обстановку, старший лейтенант полиции Кайрат Куснеденов взял ситуацию в свои руки: резко обхватив мужчину, он вытянул его из опасной зоны», - рассказали в ДП полиции.

«Находясь на маршруте, в 07:22 часов был получен вызов. Мы в составе экипажа прибыли на место, где увидели, как мужчина находился на другой стороне перил, плакал и не подпускал к себе. Сначала к нему подбежал я. За считанные секунды мне удалось приблизиться к мужчине и схватить его. Тут подоспели мои напарники. Несмотря на усилия мужчины вырваться, мы затащили егона мост. Для выяснения обстоятельств доставили его в управление полиции района Есиль»,- рассказал инспектор службы полка патрульной полиции Кайрат Куснеденов.

Выясняется, что подтолкнуло 29-летнего мужчину на такой необдуманный поступок.





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