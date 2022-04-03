РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Пытавшегося спрыгнуть с моста мужчину спасли в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста, спасли полицейские Нур-Султана. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 07:22 часов на канал «102» в Центр оперативного управления поступил вызов том, что с моста по проспекту Кабанбай батыра мужчина намеревается спрыгнуть вниз.

    Столичные полицейские оперативно прибыли на место. В это время мужчина находился за перилами моста.

    В полиции отметили, что сотрудники полиции пытались вступить в диалог с ним, но молодой человек не шел на контакт и всячески сопротивлялся и не подпускал с себе.

    «Оценив обстановку, старший лейтенант полиции Кайрат Куснеденов взял ситуацию в свои руки: резко обхватив мужчину, он вытянул его из опасной зоны», - рассказали в ДП полиции.

    «Находясь на маршруте, в 07:22 часов был получен вызов. Мы в составе экипажа прибыли на место, где увидели, как мужчина находился на другой стороне перил, плакал и не подпускал к себе. Сначала к нему подбежал я. За считанные секунды мне удалось приблизиться к мужчине и схватить его. Тут подоспели мои напарники. Несмотря на усилия мужчины вырваться, мы затащили егона мост. Для выяснения обстоятельств доставили его в управление полиции района Есиль»,- рассказал инспектор службы полка патрульной полиции Кайрат Куснеденов.

    Выясняется, что подтолкнуло 29-летнего мужчину на такой необдуманный поступок.


    Кадр из видео




    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!