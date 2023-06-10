Пытавшегося спрыгнуть с 4 этажа мужчину спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пытавшегося спрыгнуть с 4 этажа мужчину, спасли полицейские Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина собирается спрыгнуть с 4 этажа жилого дома.

На место происшествия прибыли сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау Кадырбек Куатов, Али Кадыров и участковый инспектор полиции Ануар Куспанов.

Через первый подъезд многоквартирного дома они поднялись на 4 этаж, вошли в окно квартиры мужчины и предотвратили прыжок. Полицейские вывели мужчину в безопасное место. Ему была оказана первая медицинская помощь.

Установлено, что 64-летний мужчина пытался совершить такой поступок из-за семейного конфликта.