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Пытавшегося спрыгнуть с 4 этажа мужчину спасли в Атырау

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 08:16
Пытавшегося спрыгнуть с 4 этажа мужчину спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пытавшегося спрыгнуть с 4 этажа мужчину, спасли полицейские Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина собирается спрыгнуть с 4 этажа жилого дома.

На место происшествия прибыли сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау Кадырбек Куатов, Али Кадыров и участковый инспектор полиции Ануар Куспанов.

Через первый подъезд многоквартирного дома они поднялись на 4 этаж, вошли в окно квартиры мужчины и предотвратили прыжок. Полицейские вывели мужчину в безопасное место. Ему была оказана первая медицинская помощь.

Установлено, что 64-летний мужчина пытался совершить такой поступок из-за семейного конфликта.

МВД РК   Атырау  
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