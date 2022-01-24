Пытавшегося сброситься с моста парня спасли полицейские Караганды
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде полицейские спасли парня, пытавшегося сброситься с моста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
23 января наряд полка патрульной полиции УП Караганды в составе старших лейтенантов Жоламана Жумагулова, Кадырбая Ешбаева и Максата Мейрбаева нес службу в центре города. Около 15:40 часов, когда полицейские следовали по улице Гоголя, к ним из Центра оперативного управления УП поступило сообщение: некто пытается спрыгнуть с моста, расположенного в районе 45-го квартала. Через три минуты полицейские прибыли на место происшествия.
Они увидели мужчину, который пытался удержать молодого человека, взобравшегося на ограждение моста и державшегося за опору фонарного столба. Опусти он руку и произошла бы неминуемая трагедия.
«Все решали секунды. Гражданский держал парня за полы куртки, но вряд ли бы смог остановить его. Я с Кыдырбаем Ешбаевым подбежали к молодому человеку и вместе с мужчиной сняли его с ограждения. Гражданский оказался наш коллега – инспектор службы полка патрульной полиции Данияр Орынбек, у которого в этот день был выходной», – рассказал Жоламан Жумагулов.
Выяснилось, именно Данияр Орынбек обратил внимание на парня, который решил свести счеты с жизнью. Находясь вне службы, он на своем автомобиле проезжал по мосту, когда заметил парня, взобравшегося на ограждение. Полицейский тут же остановился, выбежал из машины и уговорил незнакомца от опрометчивого шага.
Как ему показалось, молодой человек пришел в себя, успокоился. Данияр сел за руль и поехал по своим делам. Но его не покидала тревога. Полицейский развернулся и последовал назад. Предчувствие не обмануло его – молодой человек вновь опасно балансировал на ограждении моста. Видимо, решил довести задуманное до конца.
Вовремя появившийся наряд патрульной полиции окончательно нейтрализовал попытки парня свести счеты с жизнью. Молодого человека доставили в Центральный отдел полиции. 20-летний житель города признался, что на отчаянный шаг решился из-за ссоры с супругой. С ним провели беседу и передали близким родственникам. По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Ведется расследование.
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