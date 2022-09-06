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Пытавшегося покончить жизнь самоубийством мужчину спас гвардеец в Актау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Сентября 2022, 21:14
Пытавшегося покончить жизнь самоубийством мужчину спас гвардеец в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий воинской части 3502 Национальной гвардии РК Арман Мурзамуратов в селе Атамекен близ города Актау спас мужчину, который пытался спрыгнуть с четырехэтажного здания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Выходя с очередного дежурства, по дороге домой гвардеец увидел мужчину на крыше жилого дома, пытавшегося свести счеты с жизнью. Арман, недолго думая, поднялся на верхний этаж и спас молодого человека от необдуманного поступка.

«Я вышел с работы после дежурства и направился в сторону дома. Вдруг услышал крики о том, что на крыше дома стоит парень и намеревается спрыгнуть вниз. Я поднялся на крышу и через окошко технического этажа вышел на карниз крыши. Подойдя к парню, крепко схватил его за руку и потянул в безопасное место», – сказал ефрейтор Арман Мурзамуратов. Военнослужащий сообщил о случае в отдел полиции. Неизвестно, что побудило 24-летнего местного жителя свести счеты с жизнью. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.


Фото: polisia.kz

Происшествия   Мангистауская область   МВД РК   Спасение   Актау  
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