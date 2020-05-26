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вчера 23:50
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Пытавшегося покончить с собой мужчину спасли в последние секунды в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские успели предотвратить самоубийство мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники батальона патрульной полиции Асхат Курмашев и Руслан Кабдолов вытащили горожанина из петли, когда тот уже был без сознания.
«Счет шел на секунды. Если бы прибыли чуть позже, неизвестно удалось ли спасти мужчину. Он находился в нетрезвом состоянии. Что стало причиной такого поступка - неизвестно. Находившиеся вблизи дома соседи рассказали, что в семье произошел конфликт», - рассказал заместитель командира взвода батальона патрульной полиции Асхат Курмашев.
Полицейских вызвали соседи, которые увидели драку. Мужчину полицейские обнаружили его в пристройке дома. Горожанина удалось привести в чувство. Полицейские передали его родным.
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