Пытавшегося покончить с собой мужчину спасли в последние секунды в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские успели предотвратить самоубийство мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники батальона патрульной полиции Асхат Курмашев и Руслан Кабдолов вытащили горожанина из петли, когда тот уже был без сознания.

«Счет шел на секунды. Если бы прибыли чуть позже, неизвестно удалось ли спасти мужчину. Он находился в нетрезвом состоянии. Что стало причиной такого поступка - неизвестно. Находившиеся вблизи дома соседи рассказали, что в семье произошел конфликт», - рассказал заместитель командира взвода батальона патрульной полиции Асхат Курмашев.

Полицейских вызвали соседи, которые увидели драку. Мужчину полицейские обнаружили его в пристройке дома. Горожанина удалось привести в чувство. Полицейские передали его родным.