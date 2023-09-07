Пытавшегося пересечь океан в «воздушном пузыре» человека снова арестовали в США

МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Береговая охрана США арестовала жителя Флориды, который «отправился в Лондон» через Атлантический океан на самодельном колесном судне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Реза Балучи попытался преодолеть Атлантику на небольшом суденышке, которое двигалось за счет колесного привода по принципу «белки в колесе». В роли белки выступал сам Балучи.

Сотрудники береговой охраны остановили героический пробег примерно в 110 км от острова Тайби в штате Джорджия 26 августа.

Однако 44-летний несостоявшийся рекордсмен несколько дней отказывался покидать судно и даже угрожал покончить с собой в случае попытки достать его оттуда принудительно.

Для этого у него в багаже был 30-сантиметровый нож. Кроме того, согласно судебным документам, он угрожал своим «спасателям» якобы спрятанной на борту бомбой.

Через три дня Балучи свой плавательный аппарат все-таки покинул, а бомба оказалась фальшивой. Его доставили на базу береговой охраны в Майами.

Это далеко не первая попытка Балучи пересечь океан подобным образом: предыдущие три закончились аналогично, а именно - в руках морских пограничников.

«Исходя из состояния судна, которое находилось на плаву благодаря прикрепленным к нему буям, офицеры (Береговой охраны США) определили, что Балучи совершал явно небезопасный рейс», — говорится в заявлении силовых органов.

Балучи отправился в свое путешествие как раз в момент, когда Флорида готовилась к приходу сильного урагана.

Сейчас ему предъявлены федеральные обвинения, в том, что он отказывался дать пограничникам доступ к своему «судну» и нарушил приказ капитана порта.

Далеко не первая попытка

Это не только не первое путешествие Балучи в «пузыре», как он сам называет свое плавательное средство, но и не первый арест.

В 2021 году он был арестован после того, как его спасли при попытке добраться тем же способом из Флориды в Нью-Йорк: его «корабль» оказался более чем в 40 км к югу от пункта отправления, явно, сбившись с курса.

В 2014 году его пришлось спасать возле Сент-Огастина, а затем, два года спустя, его снова пришлось спасать неподалеку от Палм-Бич во Флориде.

В предыдущих интервью Балучи говорил, что пытался собрать деньги для различных целей, в том числе для бездомных и постоянно спасающей его береговой охраны.

«Моя цель — не только собрать деньги для бездомных, но и для береговой охраны, собрать деньги для полицейского управления, собрать деньги для пожарной службы», — сказал он WOFL-TV в Орландо в 2021 году.

«Они находятся на государственной службе, делают это ради безопасности и помогают другим людям», — добавил он.

После ареста 2021 года он также сказал в интервью телеканалу Fox News, что его цели носили и более возвышенный характер: «Я покажу людям, что они должны делать все, что им хочется. Не надо никого слушать: преследуйте свою мечту!»