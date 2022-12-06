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Пытавшегося изнасиловать 13-летнюю девочку педофила задержали в Атырау

6 Декабря 2022, 14:45
Пытавшегося изнасиловать 13-летнюю девочку педофила задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Педофила, пытавшегося изнасиловать 13-летнюю девочку, задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, в микрорайоне Авангард мужчина, незаконно управляя автомобилем Reno Duster, скрылся во дворе многоэтажек и пытался изнасиловать 13-летнюю девочку-подростка. В результате оперативного реагирования сотрудников батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау мужчина, 1988 года рождения, был задержан при попытке совершения преступления.

Начато расследование по факту покушения на изнасилование несовершеннолетнего по ч. 4 ст. 120 УК РК. Подозреваемый был задержан. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.


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