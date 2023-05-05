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Пытавшегося дать взятку прокурору юриста казино в Бурабае приговорили к штрафу в 184,5 млн тенге

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Мая 2023, 13:10
Пытавшегося дать взятку прокурору юриста казино в Бурабае приговорили к штрафу в 184,5 млн тенге

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Приговором Бурабайского районного суда осужден за дачу взятки в значительном размере юрист казино и приговорен к штрафу в двадцатикратном размере, что составляет 184,5 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Он признан виновным в даче взятки сотруднику прокуратуры в сумме 20 тысяч долларов США за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино. Осужденный лишен пожизненного права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось, взятку прокурору предложил работник казино в Бурабае.


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