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    14:28, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Пытавшаяся сделать селфи астанчанка разбилась на курорте Бурабай

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские проводят проверку по факту смерти молодой женщины, сорвавшейся с горы Болектау на территории курортной зоны Бурабай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    Инцидент произошел 11 июня. Предварительно установлено, что днём ранее погибшая вместе с семьей приехала на территорию Бурабайского района из города Астаны.

    Во время подъёма на смотровую площадку горы Болектау женщина хотела сфотографироваться, однако, сорвалась с высоты 15 метров и при падении ударилась о камень. По факту смерти начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента.

    Полицейские просят жителей и гостей региона быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности.


    Теги:
    Акмолинская область Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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