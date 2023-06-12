Пытавшаяся сделать селфи астанчанка разбилась на курорте Бурабай

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские проводят проверку по факту смерти молодой женщины, сорвавшейся с горы Болектау на территории курортной зоны Бурабай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Инцидент произошел 11 июня. Предварительно установлено, что днём ранее погибшая вместе с семьей приехала на территорию Бурабайского района из города Астаны.

Во время подъёма на смотровую площадку горы Болектау женщина хотела сфотографироваться, однако, сорвалась с высоты 15 метров и при падении ударилась о камень. По факту смерти начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Полицейские просят жителей и гостей региона быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности.