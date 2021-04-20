РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:34, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Пытался убить знакомую на остановке: мужчину осудили в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае осужден мужчина, который около автобусной остановки пытался убить свою знакомую, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие случилось еще в ноябре прошлого года.

    «Днем на одной из улиц Костаная около автобусной остановки подсудимый К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне возникшей ссоры, с целью убийства своей знакомой нанес ей множественные ножевые ранения. После того, как потерпевшая перестала оказывать сопротивление и осталась неподвижно лежать на земле, подсудимый К. покинул место происшествия», - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

    Подсудимый признался в содеянном, вина также доказана показаниями свидетелей-очевидцев, экспертов и заключениями судебных экспертиз.

    «В судебных прениях прокурор просил окончательно назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы. Санкция ст.99 ч.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Согласно требованиям ст. 56 УК, срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера основного вида наказания, предусмотренного за оконченное преступление. С учетом указанного требования уголовного закона, а также обстоятельств, отягчающих вину подсудимого (алкогольное опьянение) и смягчающих его вину (наличие малолетних детей), суд назначил последнему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы», - пояснили в суде.

    К данному наказанию суд присоединил также часть неотбытого подсудимым наказания по предыдущему приговору от 2019 года в виде ограничения свободы, окончательно назначив К. наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, осужденному было назначено принудительное лечение от алкоголизма.

    Кроме этого, был удовлетворен иск потерпевшей на общую сумму более 5 миллионов тенге.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!