Пытался убить знакомую на остановке: мужчину осудили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае осужден мужчина, который около автобусной остановки пытался убить свою знакомую, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось еще в ноябре прошлого года.

«Днем на одной из улиц Костаная около автобусной остановки подсудимый К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне возникшей ссоры, с целью убийства своей знакомой нанес ей множественные ножевые ранения. После того, как потерпевшая перестала оказывать сопротивление и осталась неподвижно лежать на земле, подсудимый К. покинул место происшествия», - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Подсудимый признался в содеянном, вина также доказана показаниями свидетелей-очевидцев, экспертов и заключениями судебных экспертиз.

«В судебных прениях прокурор просил окончательно назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы. Санкция ст.99 ч.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Согласно требованиям ст. 56 УК, срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера основного вида наказания, предусмотренного за оконченное преступление. С учетом указанного требования уголовного закона, а также обстоятельств, отягчающих вину подсудимого (алкогольное опьянение) и смягчающих его вину (наличие малолетних детей), суд назначил последнему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы», - пояснили в суде.

К данному наказанию суд присоединил также часть неотбытого подсудимым наказания по предыдущему приговору от 2019 года в виде ограничения свободы, окончательно назначив К. наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, осужденному было назначено принудительное лечение от алкоголизма.

Кроме этого, был удовлетворен иск потерпевшей на общую сумму более 5 миллионов тенге.