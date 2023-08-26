Пытался спасти, не умея плавать: подростка посмертно наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 14-летнего Владимира Гринберга посмертно наградили в Акмолинской области. Не умея плавать, ребенок бросился на помощь утопающему, но сам выбраться не смог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, награждение посмертно 14-летнего Владимира Гринберга было проведено по поручению министра по ЧС Республики Казахстан Сырыма Шарипханова.

«29 июля Владимир Гринберг отдыхал вместе с семьей на реке Нура Коргалжынского района. Юный герой заметил, что в воде начал тонуть 12-летний ребенок. Не растерявшись, Владимир бросился на помощь утопающему. Он пытался спасти тонущего человека, несмотря на то, что сам не умеет плавать. К несчастью, не рассчитав собственные силы, мальчик начал тонуть, так как в данном месте есть водоворот воды. Никто не смог оказать ему помощь», - сообщили в ведомстве.

Второго ребенка из воды вытащил отец.

Начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев вручил медаль «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, родственникам мальчика и выразил искренние соболезнования родителям ребенка.

Напомним, недавно в Туркестанской области, в Отырарском районе на реке Сырдарья, вблизи дорожного моста утонули 11 человек.