РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:53, 26 Август 2023 | GMT +6

    Пытался спасти, не умея плавать: подростка посмертно наградили в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 14-летнего Владимира Гринберга посмертно наградили в Акмолинской области. Не умея плавать, ребенок бросился на помощь утопающему, но сам выбраться не смог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, награждение посмертно 14-летнего Владимира Гринберга было проведено по поручению министра по ЧС Республики Казахстан Сырыма Шарипханова.

    «29 июля Владимир Гринберг отдыхал вместе с семьей на реке Нура Коргалжынского района. Юный герой заметил, что в воде начал тонуть 12-летний ребенок. Не растерявшись, Владимир бросился на помощь утопающему. Он пытался спасти тонущего человека, несмотря на то, что сам не умеет плавать. К несчастью, не рассчитав собственные силы, мальчик начал тонуть, так как в данном месте есть водоворот воды. Никто не смог оказать ему помощь», - сообщили в ведомстве.

    Второго ребенка из воды вытащил отец.

    Начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев вручил медаль «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, родственникам мальчика и выразил искренние соболезнования родителям ребенка.

    Напомним, недавно в Туркестанской области, в Отырарском районе на реке Сырдарья, вблизи дорожного моста утонули 11 человек.



    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Акмолинская область ДЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!